„Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić operacyjnie kanał 'Delivery' w działalności spółki" – czytamy w komunikacie.



"AmRest zyskuje nową, wyjątkową kategorię, która pozwoli zwiększyć rentowność oraz poszerzy możliwości naszego rozwoju w Europie. Jednocześnie dodajemy do naszego portfela silną, sprawdzoną i prawdziwie międzynarodową markę, zarządzaną przez doświadczony zespół odpowiedzialny za jej dotychczasowy rozwój. Jesteśmy przekonani, iż ta transakcja pozwoli zmaksymalizować wartość dla akcjonariuszy AmRest" – powiedział założyciel i członek rady dyrektorów AmRest Henry McGovern, cytowany w materiale.



Według komunikatu, równowartość 13 mln euro ma być wypłacona Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota nieprzekraczająca 10 mln euro (earn-out) zostanie zapłacona sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 wyników finansowych określonych w umowie.



Sushi Shop jest operatorem wiodącej sieci restauracji kuchni japońskiej, liczącej 165 lokale, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców. Restauracje Sushi Shop obecne są we Francji (72 % całego biznesu) oraz w 11 innych krajach (w tym między innymi w Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech). Model biznesowy Grupy opiera się głównie na kanale "dostawa" (55% sprzedaży) oraz "na wynos" (32% sprzedaży).



Intencją stron jest podpisanie w ciągu najbliższych tygodni Umowy Nabycia Udziałów w Sushi Shop oraz finalizacja transakcji w ciągu nadchodzących kilku miesięcy, co będzie uzależnione od konsultacji z radą pracowniczą Sushi Shop oraz uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego.



W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 202 mln euro. Szacowane skonsolidowane przychody Sushi Shop wyniosły około 130 mln euro.



AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)