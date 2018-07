Eksperci przewidują, że producenci metali przemysłowych, w tym miedzi, mogą odczuć bardziej dotkliwie skutki wojny handlowej niż pozostali przedsiębiorcy z branży wydobywczej.

"To może spowodować, że ograniczą oni niektóre swoje operacje i wydatki kapitałowe" - mówi Glyn Lawcock, analityk UBS Group AG.

UBS obniżył prognozy cen miedzi w 2018 i 2019 r. po ok. 5 proc. - do 2,97 USD za funt w 2018 r., i do 3,05 USD/funt w 2019.

W piątek na LME w Londynie miedź zyskała 6 USD do 6.297,00 USD za tonę. (PAP Biznes)