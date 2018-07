Scope Fluidics pozyskał strategicznego doradcę ws. komercjalizacji PCR|ONE



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics wraz z Clairfield International LLC podpisały umowę o rozpoczęciu współpracy, której celem jest pozyskanie nabywcy systemu PCR|ONE, podała spółka. Wartość transakcji, w których doradzał Clairfield, wyniosła w ciągu ostatnich pięciu lat ok. 23 mld USD.

"Zawarcie umowy z doradcą związane jest z planowaną przez spółkę komercjalizacją systemu PCR|ONE. System diagnostyczny PCR|ONE, który oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie, tworzony jest w spółce celowej Curiosity Diagnostics. Komercjalizacja projektu będzie polegała na sprzedaniu całej spółki wraz z kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu i rejestracji urządzenia. Ewentualna transakcja będzie miała wpływ na potencjał dywidendowy. Model biznesowy Scope Fluidics zakłada wypłatę dywidendy o wartości co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży projektów" - czytamy w komunikacie.

"Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z tak renomowanym i doświadczonym doradcą, jakim jest Clairfield. Clairfield posiada ogromne doświadczenie i kompetencje w zakresie globalnych transakcji M&A w sektorze med-tech. Clairfiled dostrzegł potencjał systemu PCR|ONE i odegra kluczową rolę w realizacji naszego modelu biznesowego tj. sprzedaży systemu na rzecz globalnego producenta urządzeń medycznych. Obecność tak doświadczonego i uznanego partnera to silne wsparcie naszej drogi do komercyjnego sukcesu" - powiedział członek zarządu Scope Fluidics Szymon Ruta, cytowany w materiale.

Umowa z doradcą została podpisana na zasadzie wyłączności. Zaangażowanie amerykańskiego doradcy będzie zmierzało do jak najefektywniejszego przeprowadzenia procesu wyboru nabywcy systemu PCR|ONE. Usługi w ramach umowy będą obejmować m.in. sporządzenie niezbędnych opracowań i nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z sektora healthcare, wsparcie w organizacji procesu due diligence, kształtowanie strategii negocjacyjnej oraz przeprowadzenie finalnych rozmów związanych z kształtowaniem kontraktu. Wynagrodzenie doradcy ma przede wszystkim charakter wynagrodzenia od sukcesu, podano również.

"W ramach transakcji w sektorze healthcare, Clairfield posiada szerokie kompetencje w obszarach biotechnologii, farmacji, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, szpitali i klinik oraz usług i sprzętu laboratoryjnego. W zakresie projektów biotechnologicznych i urządzeń medycznych firma posiada szczególne doświadczenie w sektorze diagnostyki i terapeutyki molekularnej. Dzięki swoim relacjom jest w stanie na bieżąco monitorować ten rynek oraz wykorzystywać informacje o kluczowych wydarzeniach" - czytamy dalej.

Potencjał komercyjny wynalazku Scope Fluidics można odnieść do benchmarków rynkowych - podobnych transakcji, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Wartość transakcji w branży diagnostyki molekularnej (w przypadku sprzedaży technologii) sięga często kilkuset mln USD, podano także.

"System PCR|ONE ma zostać dopuszczony do komercyjnego obrotu na terenie UE do połowy 2020 r. Jednocześnie w tym samym czasie ma być zakończona unijna certyfikacja urządzenia. System PCR|ONE przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Produkt jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki" - podsumowano.

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)