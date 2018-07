Grupa Żywiec uruchomiła nową linię do produkcji piw bezalkoholowych o wartości ponad 11 mln zł w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, poinformowała spółka. "Nowa linia do produkcji piw bezalkoholowych należy do najnowocześniejszych tego typu instalacji na świecie. Wraz z tą inwestycją, Polska stała się jednym z nielicznych europejskich krajów w Grupie Heineken, który dysponuje tą technologią. Jesteśmy bardzo dumni, że Browar w Żywcu zyskał nowe, zaawansowane technologicznie moce produkcyjne, które pozwolą nam odpowiadać na rosnące zainteresowanie konsumentów piwami bez alkoholu" - powiedział dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, Tomasz Klima, cytowany w komunikacie.

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 7,5% r/r do 92,68 mld zł na koniec II kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec II kw. br. wobec 5,1% kwartał wcześniej i 5% rok wcześniej, podał bank w prezentacji. >>>>

mBank spodziewa się dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej oraz utrzymania kosztów zależnych od banku pod kontrolą, podała instytucja. >>>>

Założenia projektu Orange Finanse nie zrealizowały się, a kluczowym elementem był niski stopień aktywności pozyskiwanych klientów, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego. >>>>

Oczekiwany przez analityków skonsolidowany zysk netto mBanku - bez zdarzeń jednorazowych - na poziomie 1,25 mld zł w 2018 r. "jest w zasięgu możliwości", poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank nie bierze udziału w procesie akwizycji eurobanku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

Ultimate Games nie wyklucza przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w 2019 roku przy sprzyjających warunkach rynkowych i sukcesach szykowanych gier, poinformował ISBnews prezes Mateusz Zawadzki. Prowadzi kilkanaście rozmów ws. portowania gier na Nintendo Switch. >>>>

UF Games, spółka zależna Ultimate Games, zawarła umowę licencyjną z Madmind Studio, podał Ultimate Games. Na mocy ww. umowy UF Games otrzymała licencje do wydania gry "Agony" na konsoli Nintendo Switch.>>>>

Rada nadzorcza Idea Banku powołała, ze skutkiem od 1 września 2018 r., Rafała Grodzickiego i, ze skutkiem od 1 sierpnia 2018 r., Artura Kubińskiego na stanowiska członków zarządu, podał bank. >>>>

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 2 969 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. >>>>

- Feardemic - spółka zależna Bloober Team - planuje wydanie gry "The Padre" (znanej pod roboczym tytułem "Mansion") jesienią br., a kampanię promocyjną rozpocznie w sierpniu, podał Bloober Team. >>>>

Spółka zależna Mirbudu, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, otrzymała zawiadomienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (GDDKiA), iż w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 lipca 2018 r. wykluczenie konsorcjum Kobylarni i Mirbudu w w przetargu na drogę S14 pozostaje w mocy. >>>>

iFun4All odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gra "Gravity Rider" zadebiutuje na początku września - pojawi się niemal jednocześnie w sklepach Apple App Store i Google Play, podał Vivid Games. To trzecia premiera developera w tym roku.>>>>

LC Corp jako kupujący zawarł w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Siennickiej, o łącznej powierzchni 0,7422 ha za 11 531 250 zł brutto (9 375 000 zł netto), podała spółka. >>>>

PKN Orlen chce zwiększyć udział polskich produktów w sprzedaży na stacjach do 60% z obecnych ok. 50%, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Orlen startuje z kampanią Polskie Soki i liczy na wzrost ich sprzedaży o 150% w ciągu roku, dodał prezes. >>>>

InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała wiążącą umowę nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 248 mln euro (1,06 mld zł). >>>>

Tauron Polska Energia pozytywnie ocenia podjętą przez Ministerstwo Energii inicjatywę zwiększenia obliga giełdowego dla energii elektrycznej do 100% i od 1 sierpnia zamierza maksymalizować ilość energii sprzedawanej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii (TGE), podała spółka. >>>>