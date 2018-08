MF: Wzrost PKB może wynieść 5% w 2018 r., to szczytowy punkt koniunktury



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że w tym roku w Polsce dynamika wzrostu PKB wyniesie 5% i prawdopodobnie będzie to szczyt naszej koniunktury gospodarczej, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej.

"Nasze prognozy są ostrożne, może nawet konserwatywne. 'Trzymam kciuki' za te 5% PKB za cały rok. Według moich obliczeń, rok 2018 to jest szczytowy moment pod względem koniunktury, ale - jak inni ekonomiści - również mogę się mylić" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie, czy w tym roku wzrost PKB wyniesie 5%.

"Powinniśmy wykorzystać ten czas bardzo dobrej koniunktury, aby prowadzić konsolidację fiskalną, redukować deficyt z zastrzeżeniem, że realizujemy kilka programów społecznych. Życzyłabym sobie, aby deficyt na ten rok był również niewykonany np. w 50%" - dodała minister.

Poinformowała też, że resort finansów na pewno nie zrezygnuje z wydatków inwestycyjnych wspierających wzrost gospodarczy.

"Perspektywa nie będzie tak optymistyczna po lipcu, jeżeli chodzi o nadwyżkę budżetową, gdyż wchodzimy już w okres wydatkowy" - wskazała też Czerwińska.

Według niej, trwa obecnie intensywna praca nad projektem budżetu na kolejny rok.

"Pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć gotowy draft projektu budżetu, który w okolicach 22 sierpnia mógłby być rozpatrywany na posiedzeniu rządu, choć zastrzegam - pan premier nie wyznaczył jeszcze żadnego terminu" - dodała minister.

Wiceminister Leszek Skiba dodał, że w przyszłym roku musimy się liczyć z niższą dynamiką PKB.

W lipcu Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,6% (wobec 4,6% odnotowanych w 2017 r.). Prognoza na 2019 r. została podtrzymana na poziomie 3,7%.

W czerwca Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8%, średnioroczną inflację w wysokości 2,3% oraz stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. na poziomie 5,6%.

(ISBnews)