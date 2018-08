Orange Polska ma umowę z Ineą na dostarczenie internetu światłowodowego



Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Orange Polska porozumiał się z Ineą w sprawie wykorzystania należącej do operatora TV kablowej sieci światłowodowej celem dostarczenia internetu finalnie do 40 tys. - a docelowo: 150 tys. - gospodarstw domowych, poinformowała spółka. Orange planuje uruchomić swoje usługi na sieci poznańskiego operatora już w nadchodzących tygodniach.

"Większość gospodarstw domowych objętych zasięgiem to budynki jednorodzinne. Dzięki umowie z oferty Orange będą mogli skorzystać mieszkańcy poznańskich dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto, osiedla Smochowice oraz okolicznych miejscowości, m.in. Dąbrówki, Swarzędza, Lubonia, Przeźmierowa, czy Suchego Lasu. Usługa będzie dostępna dla pierwszych klientów przed końcem wakacji" - czytamy w komunikacie.

"Konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszej sieci światłowodowej, w tym roku wydamy na ten cel do 800 mln zł. Współpraca z ponad 20 operatorami, takimi jak Inea, pomaga nam szybciej docierać do nowych grup klientów, bez niepotrzebnego dublowania infrastruktury. To zdecydowanie bardziej efektywne podejście" - powiedział dyrektor rozwoju współpracy regionalnej w Orange Polska Tomasz Kowal cytowany w komunikacie.

Współpraca pomiędzy Orange Polska i Inea będzie rozwijana w najbliższych miesiącach rozszerzany o kolejne obszary, tak by do końca 2019 roku objąć ok. 370 tys. gospodarstw domowych, w tym ok. 150 tys. w modelu hurtowego dostępu do internetu BSA (ang. bitstream access).

W zasięgu sieci światłowodowej Orange Polska znajduje się ok. 3 mln gospodarstw domowych w Polsce. W I poł. br. sieć światłowodowa Orange dotarła do ok. pół miliona domów i mieszkań. Celem Orange jest objęcie zasięgiem światłowodu 5 mln domów mieszkań i biur do 2020 roku, przypomniano w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)