Wasko podpisało umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy na zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", podała spółka. Wartość umowy to max. 44,09 mln zł netto. "Przedmiotem umów jest zakup usług instalacji i serwisu na obszarze województw: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE"), na podstawie zamówień szczegółowych składanych przez zamawiającego" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac przewidziano na 31 grudnia 2019 roku. Wasko ma świadczyć usługi serwisowe i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Skonsolidowany zysk netto Ergisu wyniósł - według wstępnych danych - 6,12 mln zł w II kw. 2018 r., podała spółka. "Zarząd Ergis S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku informuje, że w wyniku dokładnego rozliczenia aktywów i rezerw na podatek dochodowy zmianie uległa wysokość zysku netto. Właściwa wartość zysku netto to kwota 6 124 tys. zł. W raporcie nr 28/2018 zaprezentowano wartość spodziewanego zysku netto w kwocie 8 569 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 roku, którego publikacja jest przewidziana na 13 września 2018 r.

>>> Zobacz też rekomendacje

Agora odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 3,5-5,5% z 2,4% oczekiwanych w marcu, podała spółka. W 2017 r. rynek reklamy wzrósł o 2% r/r.>>>>

CCC miało 202 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. (wobec 146 mln zł zysku rok wcześniej) - 234 mln zł zysku w tym ujęciu bez uwzględnienia MSSF 16, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>

Netia odnotowała 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 13,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Serinus Energy odnotowało 2,62 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 31 tys. USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cherrypick Games odnotował 1,4 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 11,2% r/r , podała spółka w raporcie. >>>>

Unibep zawarł z YIT Development aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, który zwiększa jej wartość o ok. 16,37 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW każdy), która ma je dostosować do dyrektywy IED oraz konkluzji BAT, podała spółka. >>>>

Bowim zakończy prace przy centrum logistyczno-dystrybucyjnym w Sosnowcu z początkiem września br., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Łączne nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Bowim zaplanowane na 2018 rok to 19,3 mln zł. >>>>

Bowim przygląda się możliwościom akwizycji, które pozwoliłyby rozwinąć sprzedaż do klientów detalicznych, poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. Jednocześnie rozważana jest budowa nowych obiektów.>>>>

Bowim oczekuje utrzymania się wysokiego wolumenu sprzedaży i dobrej rentowności operacyjnej w II półroczu 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek. >>>>

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>