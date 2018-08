Drugim pod względem frekwencji było połączenie z Gdańska do Warszawy. Na tej trasie w dwóch pierwszych kwartałach podróżowało pociągami PKP Intercity blisko 900 tys. osób.

"Inne popularne połączenia to relacje z Poznania i Białegostoku do Warszawy, a także z Warszawy do Wrocławia. Najczęściej wybieranymi przejazdami nieuwzględniającymi stolicy były relacje Poznań - Wrocław, Katowice - Wrocław oraz Poznań - Trójmiasto" - poinformował przewoźnik.

Spółka poinformowała, że największy wzrost liczby pasażerów PKP Intercity odnotowało na trasie Warszawa - Wrocław, wyniósł on 25 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku. 24 proc. więcej podróżnych wybrało połączenie Katowice - Wrocław. Z kolei 11 proc. wzrost odnotowano na trasie Białystok - Warszawa.

W pierwszym półroczu z usług PKP Intercity skorzystało prawie 9 proc. więcej rodzin z dziećmi. Na niemal wszystkich najpopularniejszych trasach przewoźnik odnotował znaczące wzrosty liczby podróżujących rodzin. Największe zanotowano na trasie Warszawa - Wrocław (34 proc.), Trójmiasto - Warszawa (26 proc.), Kraków - Warszawa (21 proc.). Z połączenia z Katowic do Warszawy skorzystało 19 proc. więcej rodzin, a z Krakowa do Trójmiasta i z Poznania do Trójmiasta po 17 proc.

PKP Intercity informuje, że też seniorzy coraz chętniej wyruszają w kolejowe podróże po Polsce, ich liczba w pociągach PKP Intercity wzrosła w pierwszym półroczu br. o blisko 30 proc. Największy wzrost pasażerów w tej grupie przewoźnik odnotował na trasie Częstochowa - Warszawa (11 proc.), Bydgoszcz - Warszawa (7 proc.), Trójmiasto - Warszawa (6 proc.).

Kolejowa spółka przypomniała, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku na przejazd PKP Intercity zdecydowało się o ponad milion osób więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W sumie 21,4 mln pasażerów wybrało w pierwszym półroczu 2018 r. podróże z PKP Intercity.