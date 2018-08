Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PiLab złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.



Akcjonariusze PiLab zdecydowali wcześniej o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.



PiLab zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.



(ISBnews)