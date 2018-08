Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie kolejnych etapów os. Lokum Victoria



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie etapów IIb oraz Va osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, podała spółka. Spółka rozpoczęła przekazywanie lokali, dzięki czemu rozpozna je w wyniku 2018 r.

W etapach IIb i Va wybudowanych zostało łącznie 385 lokali. 97% z nich znalazło już swoich nabywców, podano w komunikacie.

"Zrealizowaliśmy właśnie dwa kolejne etapy osiedla Lokum Victoria zgodnie z przyjętym harmonogramem, mimo dostrzegalnych na rynku problemów wynikających z braku ekip wykonawczych czy niedoboru materiałów budowlanych. Dzięki pełnieniu funkcji generalnego wykonawcy mamy nadzór nad kosztami, terminami i jakością realizowanych inwestycji. Rozpoczęliśmy procedurę przekazywania lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym 2018 r." - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w materiale.

Lokum Deweloper, poza obecnie przekazywanymi mieszkaniami na osiedlu Lokum Victoria, planuje jesienią oddać do użytku dwa kolejne etapy ze 162 lokalami. W I kwartale 2019 r. przekazanych zostanie 87 lokali z etapu Vc zamykającego cały projekt przy Tęczowej. W sumie gotowa inwestycja będzie obejmowała ponad 1000 mieszkań oraz ponad 3 000 m2 powierzchni lokali usługowych i biurowych, podano również.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)