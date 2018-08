Cloud Technologies: Polski rynek danych wzrośnie r: r do 21 mln USD w 2018 r.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku danych wzrośnie do 21 mln USD na koniec 2018 r. z 11,9 mln USD rok wcześniej, wynika z raportu "Global Data Market Size" opracowanego przez OnAudience.com z notowanej na NewConnect grupy Cloud Technologies.

"Nad Wisłą obrót cyfrowymi informacjami również rośnie w szybkim tempie. Jeszcze w 2017 r. wartość polskiego rynku danych szacowano na 11,9 mln USD. W tym roku ma ona sięgnąć 21 mln USD, a w 2019 - już 37,2 mln USD, co oznacza wzrost o niemal 77%" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Rosnący rynek danych w Polsce jest skorelowany z rozwojem rynku reklamy online realizowanej w modelu programmatic. Rośnie też świadomość firm związana z przetwarzaniem danych. Nie oznacza to wcale, że możemy spocząć na laurach. Biorąc pod lupę całą polską gospodarkę okazuje się bowiem, że odsetek przedsiębiorstw, które skutecznie monetyzują cyfrowe informacje w porównaniu z rozwiniętymi rynkami wciąż jest niewielki. Istnieje więc duże pole do dalszych wzrostów" - powiedział CEO OnAudience.com Maciej Sawa, cytowany w komunikacie.

Cloud Technologies, spółka specjalizująca się w big data marketingu, do której należy jedna z największych na świecie hurtowni danych, przeanalizowała 23 kluczowe rynki danych na świecie.

Raport "Global Data Market Size 2017-2019" to jedyne badanie, które na taką skalę analizuje międzynarodowe wydatki firm na tzw. audience data, czyli cyfrowe informacje o zainteresowaniach i preferencjach internautów. Z raportu wynika, że jeszcze w tym roku globalny rynek danych osiągnie wartość 20,6 mld USD, a w 2019 r. będzie on wart już 26 mld USD, co oznacza wzrost na poziomie 26,6% r/r, podano w materiale.

"Rozwój rynku danych jest silnie związany z postępującą digitalizacją przedsiębiorstw, jak również z szybko rosnącym rynkiem marketingu online, dla którego cyfrowe informacje o internautach stanowią paliwo" - czytamy dalej.

Również w Europie analitycy przewidują dwucyfrowe tempo wzrostu. Wartość rynku danych na Starym Kontynencie w 2019 r. ma wynieść 4,2 mld USD. To o 1 mld więcej niż rok wcześniej.

"W debacie publicznej pojawiały się opinie, że RODO gwałtownie zahamuje rozwój rynku danych. Tymczasem okazuje się, że pomimo nowych unijnych regulacji, dynamika jego wzrostu wciąż jest imponująca" - ocenił prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie,

Jego zdaniem, taki stan rzeczy zawdzięczamy przede wszystkim pogłębiającej się digitalizacji światowej gospodarki. Zastosowanie danych najbardziej jest dziś widoczne w reklamie online realizowanej w modelu programmatic, jak również w marketing automation. Informacje o zachowaniu i zainteresowaniach użytkowników Internetu są paliwem dla tych obszarów cyfrowego marketingu. Potwierdza to rosnący rynek reklamy programmatic, który globalnie osiągnie w tym roku wartość 75 mld dolarów, co daje wzrost o ponad 25% rdr.

"Na skuteczność internetowych kampanii reklamowych składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest jakość danych wykorzystywanych do targetowania i personalizacji komunikatów. Im lepiej znamy zainteresowania internautów, wiemy jakie strony odwiedzają i w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe, tym kampanie są skuteczniejsze. Kolejnymi driverami wzrostu rynku danych jest sztuczna inteligencja oraz technologia blockchain" - dodał Prajsnar.

Cloud Technologies to polski lider analityki big data i jedna z największych na świecie hurtownia danych o preferencjach i zainteresowaniach internautów, przetwarzająca ponad 9 mld anonimowych profili.

(ISBnews)