T-Bull udostępni pierwszy tytuł z rozbudowanym trybem multiplayer do końca roku



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - T-Bull udostępni "Top Speed 2" z pierwszym rozbudowanym systemem multiplayer przed końcem roku, poinformował ISBnews członek zarządu Damian Fijałkowski.

"Pierwszy rozbudowany multiplayer zaprezentujemy w 'Top Speed 2' i chcemy go pokazać jeszcze przed końcem roku. Ma być maksymalnie dopracowany. Zmiany w Google Play tworzą lepsze możliwości premiery tego tytułu. Zakładamy więc, że jego start będzie lepszy, niż liczyliśmy pół roku temu" - powiedział ISBnews Fijałkowski.

Zmiany wprowadzane ostatnio w Google Play odbiera jako porządkowanie sklepu.

"Koncern stawia na jakość, podobnie wcześniej było z algorytmem wyszukiwarki. Ten proces nam pomaga i w jego konsekwencji oczekujemy dla nas pozytywnych efektów. Prowadzimy, oczywiście, prace technologiczne w związku ze zmianami, co może przejściowo wpłynąć na poziom ściągnięć, ale to konieczny proces i jesteśmy przekonani, że długoterminowo poprawi wydajność i rezultaty" - stwierdził członek zarządu.

Wskazał ponadto, że firma chce wzmocnić ekspozycję na App Store.

"Chcemy popracować z nimi, jak wcześniej z Google, pozyskać support dla naszych tytułów. Już jesteśmy po pierwszym feature i oczekujemy że jest to ścieżka wymiernych efektów" - wskazał Fijałkowski.

Przypomniał, że w sklepie Google Play T-Bull ma "intensywny support", bierze udział w programach szkoleniowych dla wybranych deweloperów. "Interesuje nas to szczególnie przy wzmacnianiu monetyzacji gier" - stwierdził współzałożyciel firmy.

Jak zaznaczył, plan rozwoju T-Bull jest jasny i przedstawiony w aktualnej strategii.

"Możemy na bieżąco optymalizować dostosowanie czasu jej realizacji. Niemniej konsekwentnie będziemy dążyć z naszymi produktami do gatunków z jak najwyższą monetyzacją na użytkownika" - podsumował członek zarządu.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Dziś spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW, przenosząc się z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)