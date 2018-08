Arctic Paper ma nadzieję skompensować wzrosty cen celulozy



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Arctic Paper ma nadzieję na stabilizację cen celulozy i liczy, że uda się skompensować dotychczasowe wzrosty dzięki podwyżkom cen dla klientów, poinformował prezes Per Skoglund.

"Myślę, że poradzimy sobie z wysokimi cenami celulozy. Dzięki nim mamy też dobre wyniki w Rottneros. Gdyby ceny ustabilizowały się na obecnym poziomie, byłoby dobrze" - powiedział Skoglund podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem, nie należy oczekiwać znaczącego spadku cen. Możliwa jest jedynie niewielka korekta pod koniec tego roku lub na początku przyszłego.

"Ceny celulozy sięgnęły rekordów, ale w ostatnich tygodniach trend się wypłaszczył. Ceny wysokogatunkowego papieru nadal rosną. Ogłosiliśmy podwyżkę cen w lipcu i kolejną na październik. Mamy nadzieję skompensować w pełni wzrost kosztów celulozy" - dodał prezes.

Spółka ogłosiła niedawno kolejną w tym roku podwyżkę cen papieru. Od 1 października ceny dla klientów wzrosną o 6-8%.

"Okres letni był bardzo spokojny, teraz nadrabiamy. Jest bardzo trudno przewidywać wyniki, bo klienci nie są przyzwyczajeni do 10-proc. podwyżek w skali roku, więc nowe ceny mogą uderzyć w popyt. Jednak sierpień daje nadzieję na dobrą sprzedaż w II połowie roku" – powiedział także Skoglund.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

