PZU jest otwarte na przejęcia TU w regionie, w Polsce nie widzi celu akwizycji



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie widzi obecnie na polskim rynku podmiotu ubezpieczeniowego, który chciałby przejąć, ale nie wyklucza takiej transakcji, jeśli pojawią się okazje w tej części Europy, wynika z wypowiedzi prezesa Pawła Surówki.

"Jeśli chodzi o konsolidację na polskim rynku, to być może pojawi się okazja, o której nie wiem, ani teraz nie myślę. Ale na dziś nie widzimy takiego celu. Na rynku polskim nasze udziały są na tyle duże, że trudno by nam było rosnąć inaczej niż organicznie. Większość transakcji sprowadziłaby się do rozwodnienia naszej rentowności" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

Dodał, że celem PZU jest wzmacnianie pozycji na rynku. "Na dziś widzę, że to będzie w sposób organiczny głównie poprzez zwiększenie cross-sellu" - dodał.

"Jeśli zobaczymy interesujące aktywa w regionie, zawsze będziemy ważyli takie możliwości. To jest coś, co byłoby dla grupy PZU ciekawe" - powiedział także prezes.

Surówka podtrzymał, że grupa PZU jest zainteresowana zwiększaniem swojej obecności na rynku funduszy inwestycyjnych, ale nie ujawnił, czy prowadzi rozmowy nt. przejęcia Union Investment.

"Rynek TFI konsoliduje się. Faktycznie, jest to ciekawy czas dla całego rynku, trudno jest o jednoznaczną widoczność, jak on będzie się rozwijał. Bardzo liczę, że przyczynimy się do tej zmiany tym, co ogłosimy we wrześniu" - powiedział Surówka.

"Nie będziemy zachłannie kupowali wszystkiego co leci, bo rynek w pewnym sensie musi dojrzeć i pewna ewolucja nastąpi" - dodał.

Prezes poinformował wcześniej, że we wrześniu PZU ogłosi start nowej platformy do inwestowania i oczekuje, że doprowadzi to to dużej zmiany jakościowej w obszarze inwestycyjnym na całym rynku.

Surówka wskazał, że grupa PZU będzie walczyła o jak najwyższy udział w rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

"Widzimy, że PPK stara się być otwartą platformą i liczymy na to, że siła PZU pomoże nam, by być największym graczem na rynku" - powiedział prezes.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)