W tzw. Klastrze Górskim odbyły się dyscypliny narciarskie - biegi, skoki oraz slalom i slalom gigant, a także zawody bobslejowe i saneczkowe. Znajdował się tam także stadion, na którym odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia olimpiady.

Gubernator prowincji Gangwon zwrócił się do rządu federalnego o dodatkowe wsparcie finansowe, ale wnioski zostały odrzucone. Rząd zlecił natomiast przygotowanie studium wykonalności, by ustalić ile funduszy należałoby przekazać, by zabezpieczyć dziedzictwo olimpijskie, czyli m.in. areny igrzysk.

Władze powiatu Jeongseon szacują, że utrzymanie obiektów pochłonie, tylko do 2022 roku, aż 18 mln dolarów. W tej grupie nie będzie stadionu olimpijskiego, który ma być rozebrany do końca 2018 roku, o czym informowano już przed rozpoczęciem igrzysk.