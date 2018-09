OT Logistics prowadzi negocjacje ws. terminów oraz refinansowania zadłużenia



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Nadal trwają negocjacje z bankami oraz podmiotem zarządzającym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym AN, dotyczące zmiany terminów i refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, podała spółka.

Rozmowy dotyczą m. in. wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł, udzielonego do dnia 31 sierpnia 2018 r. przez konsorcjum banków, w skład którego wchodzą Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, Raiffeisen Bank Polska oraz mBank, podano w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)