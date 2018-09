Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku wygrania przez spółkę spraw podatkowych. Obecne propozycje powstały w oparciu o dodatkową serię rozmów z wierzycielami, które trwały od kwietnia br.

Wierzyciele spółki zostali podzieleni na pięć grup. Grupy II i III zostaną spłacone w całości, grupa I - w 48,62%, grupa IV - w 54,2%, a grupa V - w 37,86%.

Zarówno te, jak i wcześniejsze propozycje układowe powstały w oparciu o wyliczenia międzynarodowych firm doradczych, czyli EY na zlecenie Action i KPMG na prośbę wierzycieli. Propozycje są rozpisane na pięć grup wierzycieli ze względu na kategorie interesów, w tym z uwzględnieniem ich wpływu na wspieranie spółki w trudnym okresie sanacji. Podstawową różnicą w obecnych propozycjach układowych jest doprecyzowanie zasad objęcia wierzycieli dodatkową ochroną finansową w postaci zabezpieczenia hipotecznego i zastawu oraz zaprezentowanie konstrukcji tzw. bonusu w momencie, kiedy firma wygrałaby toczące się sprawy podatkowe, podano w komunikacie.

"Sanacja w Action trwa już ponad dwa lata. Przez ten czas pokazaliśmy rynkowi, że nie tylko potrafimy sprawnie zmienić model biznesu tak dużej firmy, ale też udowodniliśmy, że nasza nowa strategia przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe. Stąd zdecydowaliśmy się na przedstawienie rynkowi optymalnych i najbardziej korzystnych dla wszystkich wierzycieli propozycji układowych. Tym samym chcemy dać wyraźny sygnał, że jesteśmy gotowi do głosowania nad układem, do którego może dojść po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza spisu wierzytelności" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w materiale.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)