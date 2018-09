Rada nadzorcza Dekpolu zgodziła się na utworzenie oddziału deweloperskiego



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Dekpolu wyraziła zgodę na utworzenie oddziału, w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska spółki (ZCP) oraz na założenie i objęcie przez Dekpol udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na potrzeby przyszłego aportu ZCP, podał Dekpol.

"Decyzja zarządu spółki co do utworzenia oddziału w ramach którego prowadzona będzie działalność deweloperska zostanie podjęta w najbliższym czasie, o czym emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Wniesienie ZCP aportem do zawiązywanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie natomiast poprzedzone walnym zgromadzeniem spółki, na którym poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę ZCP we wskazany powyżej sposób" - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)