T-Bull pojawi się w pierwszym chińskim sklepie z grami 'lada chwila'



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - T-Bull powinien się "lada chwila" pojawić z grą "Top Speed" na pierwszym chińskim sklepie z grami, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński.

"Jesteśmy spokojni o naszą przyszłość. Do dystrybucji jednej z naszych najbardziej rentownych produkcji na chińskim rynku przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. 'Top Speed' jest już dawno po wielu wewnętrznych testach technicznych. Powiem więcej - jesteśmy po pierwszej weryfikacji przez zespół z Pekinu. Oznacza to, że lada chwila powinniśmy się pojawić z naszym produktem na pierwszym chińskim sklepie z grami i tym uzyskać dostęp 200 milionów nowych użytkowników" - powiedział Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Najbliższe tygodnie związane będą z premierą gry "Tank Battle Heroes", w której graczom zza sterów opancerzonych machin bojowych przyjdzie zmierzyć się z dziesiątkami wyzwań, a także z innym graczami w trybach pojedynków i aren. Wspomniany tytuł to pierwsza gra z tego gatunku w portfolio wrocławskiego studia. Co ważne, "Tank Battle Heroes" przez wiele miesięcy był dostępny w ramach otwartych beta-testów. Dzięki temu twórcy mogli dostawać finalny wygląd gry do potrzeb i wymagań samych użytkowników, wymieniono także.

"Kolejne miesiące zapowiadają się w studiu niezwykle intensywnie. Zapowiedziana jest premiera gry 'Racing Xtreme 2', a także obszerna aktualizacja do jednego z flagowych produktów T-Bull S.A. - 'Moto Rider GO'. Update ma podnieść wskaźniki monetyzacji w tytule, który w ostatnim czasie kumuluje najwięcej pobrań z całego portfolio spółki. Ostatnie wyniki ogłoszone przez wrocławian mówiły o ponad 55 mln ściągnięć na wszystkich platformach. Warto zaznaczyć, że w tym roku, 'Moto Rider GO' został oznaczony nagrodą Editor's Choice przez zespół Google Play" - czytamy dalej.

Najważniejszymi krokami milowymi w najbliższym czasie dla T-Bull będą po pierwsze premiera gry na platformie Steam, która pozwoli deweloperowi, specjalizującemu się do tej pory w produkcji gier na platformy mobilne, na przetarcie nowego szlaku, podkreślono w komunikacie.

"Po drugie, debiut na rynku chińskim, który jest możliwy dzięki niedawno zawartej umowie z chińskim dystrybutorem. W tym przypadku kluczowe było dostosowanie rozgrywki i ekonomii do wymagań lokalnego konsumenta, który znacząco różni się od europejskich czy amerykańskich graczy" - podsumowano w informacji.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Dziś spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW, przenosząc się z NewConnect.

(ISBnews)