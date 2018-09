MRPiPS: W ramach programu 'Dobry start' wypłacono 797,8 mln zł do 31 VIII



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Samorządy wypłaciły już 2,66 mln świadczeń w ramach programu "Dobry Start", przekazując łączną kwotę 797,8 mln zł do 31 sierpnia, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

"Do rodzin trafiło już 2,66 miliona świadczeń z 3,4 mln przyznanych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu 'Dobry Start'. Najwięcej w województwie mazowieckim (376 tys.), śląskim (297 tys.) oraz wielkopolskim (282 tys.)" - czytamy w raporcie resortu.

W ciągu dwóch miesięcy działania programu już 57,4% uczniów otrzymało wsparcie w wysokości 300 zł na szkolną wyprawkę. Najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu radzi sobie województwo świętokrzyskie. Tam świadczenie otrzymało 72,2% uprawnionych. Na drugim miejscu jest woj. warmińsko-mazurskie (66,7%), na trzecim - woj. pomorskie (65,8%), podano także.

"W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. wpisane zostały wydatki na program 'Dobry start' na kolejny okres świadczeniowy. Jest to kwota 1,44 mld zł" - przypomniano w komunikacie.

Program "Dobry Start" ruszył w lipcu br. Wnioski przez pierwszy miesiąc można było składać wyłącznie online przez portal Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Od sierpnia wniosek można złożyć także w urzędzie.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 mln uczniów. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wnioski można składać do 30 listopada.

(ISBnews)