EPP miało 48,3 mln euro zysku netto, 66,2 mln euro przychody netto w I poł. 2018



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - EPP odnotował wzrost zysku przypadającego na akcjonariuszy o 32% do 48,3 mln euro. Przychód netto wzrósł z kolei o 45% do 66,2 mln euro, podała spółka. Przejęcie przez EPP pierwszej transzy portfolio M1 powiększyło portfel nieruchomości komercyjnych spółki o 194 000 m2, zwiększając wartość portfela aktywów do ponad 2 mld euro. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję wzrosła o 4% do 1,37 euro.

"Zysk na akcję za I półrocze 2018 r. wzrósł o 12% do 5,82 eurocentów, dzięki czemu Spółka jest na dobrej drodze do osiągniecia celu w postaci wypłaty dywidendy za pełny rok na poziomie 11,6 - 11,8 eurocentów na akcję.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w I półroczu. Pomimo wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele, nasze zespoły zarządzania aktywami i nieruchomościami były w stanie wypracować wysokie zyski. Sektor handlowy w Polsce jest nadal napędzany przez rosnącą klasę średnią, a współczynnik niewynajętej powierzchni handlowej pozostaje na poziomie poniżej 1%" - powiedział prezes Hadley Dean, cytowany w komunikacie.

W I połowie 2018 r. EPP znacznie zbliżyło się do założonego celu skoncentrowania swojej działalności na nieruchomościach handlowych, podkreśliła spółka. Udział tego typu obiektów w portfelu EPP wzrósł z 74% w ubiegłym roku do 85% w roku bieżącym, przy wzroście handlowej powierzchni najmu brutto (GLA) do 638 815 m2.

"Dobre wskaźniki makroekonomiczne w Polsce, w tym wzrost zatrudnienia, płac i wydatków konsumentów, przekładają się na wzrost konsumpcji i sprzedaży detalicznej. PKB rośnie w tempie znacznie powyżej średniej unijnej i to właśnie Polska pozostanie kluczowym rynkiem w Europie pod względem rozwoju handlu detalicznego w nadchodzących latach" - wskazał Dean.

Po finalizacji przejęcia obiektów M1, do 2020 roku EPP zostanie właścicielem 28 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Wszystkie obiekty są położone w lokalizacjach zapewniających dostęp do 40% najbogatszych regionów Polski maksymalnie w 30 minut jazdy samochodem, podkreślono w materiale.

Po zamknięciu półrocza EPP przejęło również centrum handlowe King Cross Marcelin o powierzchni 45 300 m2 w zachodniej części Poznania.

"Budowa flagowej inwestycji EPP, czyli warszawskiej Galerii Młociny, przebiega zgodnie z planem, a obiekt jest już wynajęty w 87%. Otwarcie galerii zaplanowane jest na wiosnę 2019 r." - podano także w komunikacie.

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem wielkości posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Spółka działa według formuły REIT, a jej portfel obejmuje 19 obiektów handlowych, sześć biurowych oraz dwa obiekty wielofunkcyjne w realizacji o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 835 000 m2. Projekty EPP zlokalizowane są w 20 największych miastach w Polsce. Spółka notowana jest na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Luksemburgu (Euro MTF).

(ISBnews)