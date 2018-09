GfK: Niehandlowe niedziele spowolniły wzrost rynku elektroniki konsumenckiej



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Rynek elektroniki konsumenckiej odnotował wzrost o 4% r/r w okresie od stycznia do lipca 2018 roku, wynika z analizy GfK. Do końca lutego br., czyli momentu wprowadzenia ograniczenia handlu w niedziele, wzrost ten znajdował się na poziomie 5%. Analizowany rynek elektroniki konsumenckiej obejmuje produkty z kategorii RTV, AGD, IT i Telecom. Tygodnie z niedzielami niehandlowymi wygenerowały w analizowanym okresie sprzedaż o 1% wyższą r/r.

Rynek elektroniki konsumenckiej nadal znajduje się w fazie wzrostu. Jednak dynamika tego wzrostu zauważalnie słabnie, czego bezpośrednią przyczyną jest wprowadzone w marcu br. ograniczenie handlu w niedziele, podano w komunikacie.

Tygodnie z niedzielami niehandlowymi wygenerowały w analizowanym okresie sprzedaż o 1% wyższą niż w analogicznym przedziale czasu w roku ubiegłym. Z kolei pełne tygodnie handlowe zanotowały 7-proc. wzrost. Zjawisko to jest widoczne we wszystkich segmentach rynku elektroniki użytkowej, podano również.

"Przyczyną spowolnienia wzrostów na polskim rynku elektroniki konsumenckiej jest zmniejszenie dynamiki sprzedaży we wszystkich rodzajach sklepów, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. O ile e-sklepy wyraźnie zyskują w tygodniach z niedzielami niehandlowymi, to w pełnych tygodniach lepiej niż na początku roku radzą sobie sklepy tradycyjne" - powiedział analityk GfK w zakresie rynku elektroniki konsumenckiej Maciej Piekarski, cytowany w materiale.

Sklepy internetowe należące do sieci handlowych są największymi beneficjentami zmian w prawie. Przed wejściem nowych regulacji ich sprzedaż rok do roku zwiększyła się o 15%. W okresie od marca do lipca br. dynamika wzrosła do niemal 20%. W tygodniach obejmujących niedziele niehandlowe sklepy te zwiększyły obroty o 25% wobec 15% w pozostałych tygodniach. Oznacza to, iż duże sieci handlujące elektroniką konsumencką dobrze przygotowały się do zmian, koncentrując się na sprzedaży w internecie, podano także.

Segmentem, który najbardziej odczuł skutki wprowadzenia ograniczeń handlu w niedziele, jest duże AGD. Do końca lutego br. widoczny był ponad 10-proc. wzrost obrotów liczony rok do roku. Po wprowadzeniu nowych regulacji rynek rośnie o połowę wolniej. Sprzedaż w pełnych tygodniach utrzymała 10-proc. wzrost, jednak w pozostałych tygodniach wzrosty obrotów wyniosły 4%.

"Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że konsumenci kupujący pralki i lodówki zazwyczaj przed zakupem oglądają je w sklepach stacjonarnych. Nie było zatem możliwości przerzucenia sprzedaży w wolne niedziele kanału online" - dodał Piekarski.

Analizy powstały w oparciu o dane pochodzące z prowadzonego przez GfK badania panelowego sklepów detalicznych.

(ISBnews)