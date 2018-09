We wtorek, 11 września wchodzi w życie nowelizacja prawa ochrony środowiska. Przewiduje powołanie do życia spółki akcyjnej Polskie Domy Drewniane. W przyszłości będzie budowała domy z drewna pod wynajem z rządowego programu Mieszkanie+. Będzie mogła także nabywać grunty, przeprowadzać prace remontowe i modernizację budynków mieszkalnych, kupować i sprzedawać drewno, rozwijać nowe technologie przetwarzania drewna - czytamy w gazecie.

Nowe przepisy przewidują również, że założycielami Polskich Domów Drewnianych będą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Kapitał zakładowy spółki ma wynieść 50 mln złotych - informuje gazeta.

Przepisy przewidują też limit wydatków NFOŚiGW w latach 2018-2027. W 2018 roku wyniesie 60 mln zł, w 2019 roku 500 mln zł, w 2020 roku 400 mln - napisała "Rz".

W Polsce powstaje mało budynków mieszkalnych z drewna. Głównie to domy jednorodzinne. To paradoks, ponieważ jesteśmy jednym z największych producentów tego surowca na świecie. W naszym kraju działa wiele firm, które produkują tego typu domy, ale na eksport, głównie do Skandynawii i Niemiec - przypomina gazeta.(PAP)