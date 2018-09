Orlen Upstream i PGNiG wykonają kolejny odwiert na złożu Miłosław E



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Orlen Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E, podał PKN Orlen. To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu.

Nowy otwór Miłosław-6H został zaprojektowany jako odwiert z odcinkiem horyzontalnym (poziomym) poprowadzonym w utworach czerwonego spągowca, co powinno zapewnić o wiele większe przepływy gazu. Jego całkowita długość wyniesie około 4 700 m. Odcinek pionowy zaplanowany jest do głębokości 3 680 m, natomiast długość odcinka poziomego wyniesie 800 m. Otwór Miłosław-6H położony jest około 100 m od odwiertu Miłosław-4K. Rozpoczęte dzisiaj wiercenie potrwa około 80 dni, podano w komunikacie.

"Zastosowanie technologii wierceń horyzontalnych przyniosło bardzo dobre efekty we wcześniej wykonywanych odwiertach na tym terenie. Dzięki wykonaniu odcinków poziomych w innych odwiertach udało nam się zwiększyć poziom wydobycia z utworów czerwonego spągowca, który jest dla nas celem geologicznym projektu Płotki" - powiedział prezes Orlen Upstream Janusz Radomski, cytowany w materiale.

Złoże gazu Miłosław E, z którego obie spółki rozpoczęły wydobycie w 2017 roku, leży na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Zostało ono udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p), przypomniano.

Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie ok. 900 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa około 15-20 lat, podano także.

Orlen Upstream, spółka celowa PKN Orlen w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, dysponuje 49% udziałów w tym projekcie. PGNiG posiada pozostałą część i jest operatorem.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)