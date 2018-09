Echo czuje się 'komfortowo' w kontekście wyników całego 2018 r.



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Echo Investment "z komfortem" patrzy na wyniki całego bieżącego roku, zwłaszcza po uwzględnieniu wyników I półrocza i wydarzeń planowanych na drugą część roku, poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

"Nasz raportowany wynik za II kw. to 76 mln zł, a za I półrocze 127 mln zł i na tej podstawie z pewnym komfortem spoglądamy na dane liczbowe na koniec roku" - powiedział Drozd podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że na drugie półrocze spółka ma zaplanowane do przekazania ok. 800 mieszkań wobec 174 mieszkań za ok. 43 mln zł w pierwszym.

Wskazał też, że na II półrocze spółka ma "całą listę" projektów, które zostaną ponownie wycenione (Gatehouse Offices, Brewery Villa Offices, Malthouse Offices w Browarach Warszawskich J, K, G, H; Libero w Katowicach, O3 Business Campus III w Krakowie, Moje Miejsce w Warszawie, Face2Face w Katowicach i inne). W I połowie roku Echo na ponownej wycenie projektów komercyjnych zyskało 187 mln zł.

"Do końca roku spodziewamy się też wyceny naszych udziałów w projekcie Młociny" - kontynuował Drozd. Przypomniał, że w II kwartale przyniosło to 44 mln zł.

Wreszcie, w II półroczu Echo spodziewa się dywidendy z EPP (12 mln zł w II kw. 2018 r.).

W I poł. 2018 r. Echo raportowało 127 mln zł zysku netto wobec 189 mln zł rok wcześniej, a za sam II kw. 76 mln zł wobec 127 mln zł w II kw. 2017 r. Po korekcie o wpływ EPP (wycena i sprzedaż udziałów EPP i dywidenda z EPP) zysk wyniósł 64 mln zł w II kw. i 115 mln zł w całym I półroczu 2018 r. wobec odpowiednio: 34 mln zł i 87 mln zł rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)