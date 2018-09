Mówiąc o EPL Orban ocenił, że trzeba powrócić na szlak wytyczony przez ojców założycieli i b. kanclerza RFN Helmuta Kohla – do wartości, odwagi i charakteru – aby także opcja chrześcijańsko-konserwatywna miała swoje miejsce w europejskiej polityce i by tak myślący ludzie byli reprezentowani w Europie, „bo teraz takich nie ma”.

Zdaniem Orbana EPL przeżywa kryzys, a jej jedynym celem jest obecnie to, by „przypadkiem nas nie oskarżono w prasie europejskiej albo na forum europejskim”.

W ostatnich latach „straciliśmy charakter, porzuciliśmy nauki ojców założycieli, staliśmy się europejską rodziną partii, która nie ma charakteru, nie ma własnej woli, jest nieustannie ostrożna i kalkulująca, i praktycznie tak tańczymy, jak nam zagrają socjaliści i liberałowie” – powiedział premier Węgier.

Nawiązując do swych niedawnych rozmów z ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim, Orban dodał, że ochrona granic nie jest sprawą partyjną i jest mu wszystko jedno, czy rząd pragnący je chronić plasuje się na prawo czy na lewo od Fideszu – "liczy się tylko jedno: że chce ochronić granice Europy, bo są naszymi wspólnymi granicami”.

Wtorkową debatę w Parlamencie Europejskim nad projektem rezolucji wzywającej do uruchomienia wobec Węgier art. 7 unijnego traktatu nazwał absurdalną. Podkreślił, że 8 kwietnia były na Węgrzech wybory parlamentarne, w których Węgrzy zdecydowali, jak ma być. Tymczasem teraz PE chce „nadpisać” decyzję podjętą przez Węgrów i zmusić rząd, by zamiast niej realizował to, „co chcą na nas wymusić”.

Według Orbana „tak, jak teraz niektórzy, rozmawiano z nami w czasach komunistycznych”. „Co z tego, że jesteśmy nie w Związku Sowieckim, tylko w PE” – podczas debaty stosuje się pouczanie, groźby, „komunistyczne tempo” - powiedział.

Podczas wtorkowej debaty sprawozdawczyni projektu rezolucji Judith Sargentini (Zieloni) przekonywała, że nie ma innego wyjścia niż sięgnięcie po artykuł 7 wobec Węgier. Podkreśliła, że podpisując traktat unijny, wszystkie kraje członkowskie zobowiązały się go szanować i bronić unijnych wartości. "Czy wszystkie się z tego wywiązują? Obawiam się, że nie. Rząd Węgier uciszył niezależne media, nałożył kaganiec na świat akademicki, zastąpił sędziów takimi, którzy są bliżsi rządzącej partii, zdecydował, które Kościoły mogą działać, a które nie" - mówiła.

Orban podczas debaty przekonywał, że Węgry "nie poddadzą się szantażowi". "Będziemy bronić granic, zatrzymywać nielegalną migrację, bronić naszych praw" - mówił. Wyraził przekonanie, że głosowanie nad rezolucją to kara za postawę Budapesztu wobec problemu migracji. Jak zaznaczył, sprawozdanie PE stanowi obrazę dla jego kraju i obraża honor węgierskiego narodu.