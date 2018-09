Według węgierskiego rządu ze względu na to, że świat stoi na skraju wojny handlowej, wschodnia i zachodnia część Europy powinny współpracować kulturalnie i na zasadzie wzajemnego szacunku - powiedział Szijjarto agencji MTI. Uznał za istotne, by istniał stały dialog między UE i Rosją, a także między członkami UE i Moskwą. Przypomniał w związku z tym, że przywódcy Węgier i Rosji spotykają się co roku.

Szijjarto podkreślił, że współpraca gospodarcza Węgier i Rosji przynosi węgierskiej gospodarce oraz więcej korzyści. Przed rozpoczęciem rozmów w Moskwie Szijjarto akcentował, że współpraca z Rosją ma dla Węgier szczególne znaczenie. Wskazał, że zanim weszły w życie sankcje UE wobec Moskwy, na co strona rosyjska odpowiedziała kontrsankcjami, Rosja była drugim co do wielkości partnerem handlowym Węgier, a teraz jest zaledwie 12. Jego zdaniem węgierskie podmioty gospodarcze straciły z tego powodu możliwość wyeksportowania towarów wartości około 7 mld dol.

Za ważny Szijjarto uznał w tym kontekście fakt, że po wielu latach spadku w zeszłym roku dwustronne obroty handlowe udało się zwiększyć o 30 proc. do 5,5 mld dol.

Minister zaznaczył, że bardzo ważną rolę odegrała w tym branża rolna, gdyż cztery węgierskie firmy rolno-spożywcze poczyniły w Rosji poważne inwestycje. Coraz istotniejszą rolę na rosyjskim rynku odgrywają też węgierskie firmy farmaceutyczne, takie jak Egis czy Richter, którego przychód wzrósł w zeszłym, roku o 20 proc.

Dodał, że obecność na rynku rosyjskim zwiększa też bank OTP – w 134 oddziałach pracuje już tam ponad 5 tys. osób, a Węgry są już trzecim co do wielkości udziałowcem w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Rosji.

Dla węgierskiej naftowo-gazowej grupy MOL Rosja nadal jest jednym z najważniejszych miejsc wydobycia. MOL zainwestował dotąd w tym kraju 1,3 mld dol. – podkreślił Szijjarto.

Wśród ważnych zadań wymienił zawarcie porozumienia gazowego z Rosją. Powiedział, że już osiągnięto porozumienie w sprawie dostaw w 2019 r. – Węgry mają kupić od Rosji 4,3 mld m sześć. tego surowca. „Teraz zadanie polega na tym, byśmy zdołali się także porozumieć co do 2020 r., aby móc zagwarantować zaopatrzenie w gaz węgierskiemu przemysłowi i ludności” – oświadczył.

Szijjarto ma się spotkać w Moskwie m.in. z rosyjskim ministrem przemysłu i handlu Denisem Manturowem i prezesem zarządu Gazpromu Aleksiejem Millerem.

>>> Czytaj też: Francuska prasa mówi o renesansie Marine Le Pen. "Unia to nie Europa"