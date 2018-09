Morawiecki we wtorek wziął udział w trzecim szczycie Inicjatywy Trójmorza, który obradował w Bukareszcie. Szef rządu uczestniczył m.in. w sesji plenarnej, która dotyczyła współpracy państw Inicjatywy w sferze energetyki, transportu oraz agendy cyfrowej.

Na konferencji prasowej premier poinformował, że podczas rozmów "mocno zaznaczył nasz niepokój i niezgodę" na gazociąg Nord Stream 2 - między Rosją a Niemcami. Jak wskazał, gazociąg zwiększy możliwości przesyłu gazu z Rosji do Europy. W ocenie Morawieckiego, "to nie jest dywersyfikacja, to jest dalsza monopolizacja" rynku.

Szef rządu dodał, że ten temat poruszył również w rozmowie z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry'm. "Rozmawiałem z nim, jak ważne jest doprowadzenie do faktycznej dywersyfikacji, uniezależniania Europy - ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej - od rosyjskiego gazu" - podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że inicjatywy Trójmorza mają też służyć uniezależnieniu Europy od gazu z Rosji.