Kwieciński wyjaśnił na wtorkowej konferencji, w której brał również udział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, że dofinansowanie państwa inwestycji w drogi lokalne się zmieni. Przypomniał, że do tej pory było to 50 proc. Po zmianie prawa ten współczynnik wzrośnie nawet do 80 proc. - poinformował minister inwestycji i rozwoju.

"Projekty będą mogły być realizowane do 10 lat. Ten fundusz (Fundusz Dróg Samorządowych - PAP) będzie działał do 2028 roku (...) Do roku 2028 myślę, że wydamy co najmniej 36 mld zł. Tak potężnego programu na prawdę nie było" - dodał Kwieciński.

Minister poinformował ponadto, że rząd otrzymał zapewnienie od Adamczyka, że od przyszłego roku będą zabezpieczone środki na drogi lokalne i jeśli samorządy złożą projekty na 6 mld zł, to "takimi środkami będzie dysponował budżet, żeby zrealizować te projekty".