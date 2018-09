Tauron nie oczekuje spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie



Wrocław, 19.09.2018 (ISBnews) - Przy założeniu skutecznej regulacji ze strony Komisji Europejskiej nie należy oczekiwać spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie, uważa wiceprezes Taurona Polskiej Energii Jarosław Broda.

"Jeśli przyjmiemy założenie, że jeśli Komisja [Europejska] będzie skutecznie regulowała rynek, a widzimy, że ma do tego instrumenty, to średnioterminowo nie oczekiwałbym spadku cen uprawień do emisji CO2" - powiedział Broda dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Wskazał, że branża energetyczna obserwuje niedawne wzrosty cen uprawnień z niezadowoleniem.

"Nie przekłada się to na wzrost naszych marż, za to będzie obciążało naszych klientów. Jest to duże wyzwanie regulacyjne, jak zmitygować konsekwencje wzrostu cen energii" - powiedział.

Podkreślił, że spółce nie zależy na wysokich cenach, a na takich, które zapewnią rentowność produkcji, umożliwiając klientom rozwój.

