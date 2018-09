Tauron: W Elektrowni Łagisza zburzono pierwszą chłodnię kominową



Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Pierwsza z trzech przeznaczonych do likwidacji chłodni kominowych została wyburzona na terenie Elektrowni Łagisza, podał Tauron.

"Wyłączenie z eksploatacji pięciu bloków energetycznych o mocy 120 MW każdy, które nastąpiło z uwagi na niedotrzymywanie norm środowiskowych i brak możliwości ich dostosowania do obecnych wymagań emisyjnych, spowodowało także wyłącznie trzech chłodni kominowych. Obiekty, ze względu na obecny swój stan techniczny oraz postępującą degradację, zostały zakwalifikowane do likwidacji poprzez wyburzenie" - czytamy w komunikacie.

Nieczynna chłodnia kominowa została wyburzona metodą strzałową. Jest to jedna z najbezpieczniejszych, a przy tym ekonomicznie uzasadnionych metod wyburzania dużych obiektów. Na te potrzeby zużyto 200 kg materiałów wybuchowych i zamontowano ponad 3 tys. zapalników. 90-metrowy kolos spektakularnie runął w 3,5 sekundy, podano także.

W Elektrowni Łagisza w 2004 roku metodą strzałową wyburzono chłodnię nr 6. W kolejnych miesiącach bieżącego i przyszłego roku wyburzone zostaną pozostałe elementy nieużywanej, przestarzałej infrastruktury - kolejne dwie chłodnie oraz komin, podsumowano.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)