Gotowy już dzwon zaprezentowano w czwartek w Krakowie dziennikarzom. Ma ponad 4 m wysokości oraz 4,5 m średnicy. Odlano go ze stopu miedzi (78 proc.) i cyny (22 proc. ). Do jego poruszania potrzebne będą cztery specjalnie zaprojektowane największe na świecie silniki liniowe. Dzwon to dzieło specjalistów z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego, krakowskiego Metalodlewu i firmy Rduch Bells & Clocks z Czernicy k. Rybnika.

W wykonanie dzwonu zaangażowanych było ponad 100 osób.

"Wlanie materiału do formy jest jednym z najważniejszych etapów naszej pracy. Trwało to około 12 minut i towarzyszyły temu niesamowite emocje tym bardziej, że pierwszy odlew nam nie wyszedł. Istotne było, czy forma wytrzyma ciśnienie i ciężar metalu. Po chwili okazało się, że metal został w formie i to było ukoronowanie naszej ciężkiej pracy" – mówił Waldemar Olszewski z Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Dodał, że do tej pory w firmie liczącej ponad 200 lat odlewano dzwony ważące do 10 ton. "Ale największym wyzwaniem było zrobienie tego kolosa" – podkreślił.

Serce dzwonu zostało już zaprojektowane. Ma ważyć ok. 2 ton i będzie mieć wraz z mocowaniem długość ok. 6 metrów. Specjaliści po jego wykonaniu zrobią próby akustyczne brzmienia "Vox Patris" – wiadomo, że będzie to bardzo niski dźwięk słyszalny w promieniu kilku kilometrów od świątyni.

Dzwon w przyszłym roku zostanie przetransportowany najpierw do portu, a potem drogą morską do Brazylii.

