Błyskawiczna dostawa: Warmate trafią do żołnierzy przed końcem roku

Kontrakt obejmuje dostawę 36 zestawów systemu Warmate, z których każdy zawiera 10 dronów bojowych. Został on zawarty 11 grudnia 2025 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą WB Electronics. Pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane jeszcze w grudniu – co czyni je wyjątkowo szybkimi jak na wojskowe standardy. O podpisaniu kontraktu informuje Agencja Uzbrojenia na swoim koncie x.com/

Reklama

/> />

Reklama

Nowe drony będą istotnym wsparciem w działaniach rozpoznawczych i bojowych. Warmate mogą działać samodzielnie lub być zintegrowane z pojazdami. System wyróżnia się możliwością pełnej automatyzacji lotu oraz transmisją obrazu w czasie rzeczywistym.

„Polskie kamikadze”. Co potrafi amunicja krążąca Warmate?

Warmate to tzw. amunicja krążąca – broń, która łączy funkcję drona i precyzyjnego pocisku. Może przez długi czas patrolować teren w poszukiwaniu celu, a po jego wykryciu – zniszczyć go w jednej, samobójczej misji. W zależności od zastosowanej głowicy, dron może eliminować zarówno lekko opancerzone pojazdy, jak i piechotę.

/> />

Obsługa Warmate nie wymaga zaawansowanego przeszkolenia – sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnych modułów i obrazu z kamery. Operator może zdecydować, czy użyć drona w trybie rozpoznawczym, czy też aktywować jego funkcję bojową.

900 dronów do 2035 roku – wojsko nie zwalnia tempa

To nie pierwsze zamówienie na Warmate. W maju 2025 roku podpisano umowę ramową na ponad 900 zestawów tych dronów. Nowoczesne wersje mają trafiać do Wojska Polskiego stopniowo aż do końca 2035 roku. Oznacza to, że Polska stawia konsekwentnie na rozwój własnych bezzałogowych systemów bojowych, które już dziś odgrywają kluczową rolę we współczesnych konfliktach.