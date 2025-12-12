„Czajka” zeszła na wodę

Wodowanie nowego okrętu było uroczystym wydarzeniem z udziałem wojskowych, polityków i przedstawicieli przemysłu stoczniowego. To już trzeci z serii nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran II. Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że okręty tej klasy doskonale sprawdzają się podczas międzynarodowych ćwiczeń – jak choćby ORP Albatros, który niedawno wrócił ze wspólnych manewrów z Finlandią.

Reklama

/> />

Reklama

Czajka ma trafić do służby w 2027 roku i wzmocnić 12 Dywizjon Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. To krok w stronę nowoczesnej, wyspecjalizowanej floty zdolnej do reagowania na zagrożenia na Bałtyku i poza nim.

MON: „Polski przemysł potrafi tworzyć skuteczne rozwiązania”

Wodowanie ORP Czajka to nie tylko techniczny sukces, ale również strategiczny sygnał. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił na platformie X.com wpis, w którym podkreślił znaczenie tego etapu:

„Szósty niszczyciel min typu Kormoran II – przyszły ORP ‘Czajka’ – zwodowany! To ważny etap dla @MarWojRP i całego systemu obrony państwa. Program Kormoran II potwierdza, że polski przemysł potrafi tworzyć nowoczesne i skuteczne rozwiązania morskie. Marynarka Wojenna jest filarem bezpieczeństwa na Bałtyku – a przed nami kolejne decyzje wzmacniające jej możliwości.”

Wpis szefa MON to jasny sygnał, że inwestycje w okręty nowej generacji mają być kontynuowane. Potwierdzają to wydarzenia ostatnich tygodni, istotne dla polskiej Marynarki wojennej.

Koniec roku pod znakiem przełomowych decyzji

Rok 2025 kończy się wyjątkowo intensywnie dla polskiej Marynarki Wojennej. Oprócz uroczystego wodowania ORP Czajka, najważniejszym wydarzeniem mijających miesięcy było bez wątpienia rozstrzygnięcie programu Orka. To wieloletni projektu budowy nowoczesnych okrętów podwodnych. Polska zdecydowała, że nowe jednostki wyprodukuje Szwecja, co oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji floty podwodnej. Okręty typu A26 mają wzmocnić naszą obecność na Bałtyku i zapewnić zdolności operacyjne, jakich Marynarka Wojenna nie miała od lat.

Decyzja ta symbolizuje zmianę podejścia – od lat obiecywana modernizacja floty właśnie przyspiesza. Po latach oczekiwań na nowe okręty podwodne, konkretne decyzje zostały wreszcie podjęte.

Okręty, które „polują” na miny

ORP Czajka to nie tylko piękny kadłub i nowoczesna sylwetka to przede wszystkim zaawansowana technologia. Jednostki tego typu służą do wykrywania, klasyfikowania i neutralizowania min morskich. Potrafią też przeciwdziałać dywersji podwodnej, chronić strategiczne instalacje oraz patrolować szlaki wodne. Na pokładzie znajdują się zaawansowane systemy sonarowe, hydrograficzne i urządzenia do niszczenia min. Dzięki nim „Czajka” będzie mogła działać zarówno w polskich wodach, jak i w ramach operacji międzynarodowych – np. w zespołach NATO czy UE.

Sześć okrętów, jedna misja

Czajka to szósta jednostka w serii Kormoran II, która stanie się częścią tarczy przeciwminowej Polski. Wcześniej do służby trafiły m.in. ORP Kormoran, ORP Albatros i ORP Mewa. W najbliższych latach dołączą do nich także ORP Jaskółka i ORP Rybitwa. Każdy z tych okrętów odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa morskiego, umożliwiając m.in. bezpieczne prowadzenie innych jednostek przez zagrożone minami akweny oraz udział w działaniach koalicyjnych za granicą. Chrzestną matką Czajki została Katarzyna Sikora, żona dowódcy 8 Flotylli, co nadaje całemu wydarzeniu osobisty, symboliczny charakter.

/> />

Źródło: gov.pl/web/uw-pomorski/