Koncepcję budowy na pogórniczym terenie „Portu Jastrzębie” przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Jastrzębiu dyrektor JSK ds. rozwoju Radosław Wardas. Jak mówił, spółka podpisała już listy intencyjne oraz umowy o zachowaniu poufności z kilkoma partnerami, zainteresowanymi udziałem w realizacji tego przedsięwzięcia.

„Wśród nich jest strategiczny klient, zainteresowany wejściem na nasz rynek i przeładunkami w przyszłym centrum logistycznym” – poinformował dyrektor, nie zdradzając nazwy potencjalnego inwestora. Podkreślił, że projekt ma charakter biznesowy, poparty szacunkami dotyczącymi jego spodziewanej przyszłej rentowności. Gotowe jest już studium wykonalności przedsięwzięcia.

Zatrudniająca obecnie ponad 200 osób Jastrzębska Spółka Kolejowa zarządza infrastrukturą kolejową związaną z kopalniami i koksowniami należącymi do grupy JSW. Podstawą przyszłego centrum logistycznego ma być czynna infrastruktura stacji kolejowej Jastrzębie (13 hektarów po dawnej kopalni Jas-Mos), gdzie ma powstać intermodalny węzeł transportowy, z możliwością przeładunków towarów transportowanych koleją i ciężarówkami: zarówno kontenerów jak i materiałów sypkich.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się ok. 30 hektarów wolnej powierzchni inwestycyjnej, gdzie w przyszłości znajdą się m.in. hale magazynowe, plac składowania kontenerów, terminale przeładunkowe, obiekty biurowe, posterunek celny, magazyn paliw płynnych, punkt technicznej obsługi środków transportu oraz zaplecze hotelowo-usługowe.

Jedną z głównych zalet przyszłego centrum logistycznego ma być jego dogodna lokalizacja: tuż przy obwodnicy Jastrzębia-Zdroju (Droga Główna Południowa Pszczyna-Racibórz), ok. 2,5 km od wjazdu na autostradę A1, w pobliżu granicy z Czechami i blisko czeskich miast: Ostrawy, Karwiny czy Bohumina.

Tereny przyszłego centrum należą m.in. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Autorzy projektu szacują, że dzięki jego realizacji powstanie wiele nowych miejsc pracy, w tym w samej Jastrzębskiej Spółce Kolejowej zatrudnienie dodatkowo ma znaleźć ok. 50.

W ostatnim czasie Jastrzębska Spółka Kolejowa, przy współpracy z miejscowym samorządem, rozpoczęła działania zmierzające do utworzenia klasy o profilu kolejowym w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju. Firma zobowiązała się m.in. do pomocy finansowej i merytorycznej w organizowanej kampanii marketingowej przy naborze do takiej klasy i zapewnia wsparcie przy rekrutacji i podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Przygotowano również program stypendialny dla uczniów klas o profilu kolejowym, doposażanie pracowni dydaktycznych oraz organizację praktyk. Absolwenci klasy mają zapewnioną pracę w JSK.