André Boulanger zastąpi B. Bocheva w zarządzie BGŻ BNP Paribas od 1 XI



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas powołała André Boulangera na wiceprezesa zarządu - zastąpi on Blagoya Bocheva, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, poinformowała spółka.

"Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas informuje, że 26 września 2018 roku pan Blagoy Vankov Bochev złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu banku ze skutkiem na dzień 31 października 2018 roku. Przyczyną rezygnacji jest objęcie nowego stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie bank poinformował, że rada nadzorcza powołała pana André Boulangera do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas z dniem 1 listopada 2018 roku na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków zarządu banku.

"Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata, więc również zmiany w zarządzie są naturalne. Bardzo dziękuję Blagoyowi za profesjonalizm, zaangażowanie, ciężką pracę i wprowadzenie segmentu bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej na ścieżkę wzrostu, którą – zgodnie ze strategią Fast Forward – planujemy utrzymać. Po pięciu latach Blagoy przekazuje pałeczkę Andre, który ma ogromne doświadczenie w bankowości korporacyjnej, a niemal całą zawodową karierę budował w ramach Grupy BNP Paribas. Dziękujemy Blagoyowi i życzymy mu sukcesów w realizacji przyszłych projektów. Witamy jednocześnie Andre na pokładzie, życząc powodzenia" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas Józef Wancer, cytowany w osobnym komunikacie.

Andre Boulanger karierę w bankowości rozpoczął w 1986 r. w dzisiejszym belgijskim banku Belfius, zaś do Grupy Paribas dołączył w 1989 r., zajmując stanowisko dyrektora oddziału bankowości detalicznej BNP Paribas w Brukseli. Bankowością korporacyjną zajmuje się od 1994 r., a w swojej karierze zajmował liczne stanowiska dyrektorskie w strukturach Paribas, a po fuzji z BNP - w strukturach BNP Paribas w Belgii i Francji. Był też prezesem zarządu BNP Paribas Holandia, a w latach 2014-2017 pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego obszarem operacji w bankowości korporacyjnej w regionie Europy (2014), a następnie jako dyrektor zarządzający obszarem operacji w regionie EMEA (2015) w BNP Paribas Francja i Belgia. Do Warszawy przeprowadza się z Rosji, gdzie od 2017 r. był prezesem zarządu BNP Paribas JSC oraz dyrektorem generalnym dla obszaru Federacji Rosyjskiej, podano także.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

