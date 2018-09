Grupa Eurocash sprzeda PayUp Polska na rzecz PeP za ok. 110 mln zł



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych.

PayUp to obecnie ponad 15,5 tysięcy terminali POS zainstalowanych w sklepach zrzeszonych w sieciach partnerskich i franczyzowych organizowanych przez Grupę Eurocash oraz w innych sklepach detalicznych. Za pośrednictwem terminali świadczone są takie usługi finansowe jak akceptacja kart płatniczych, doładowania telefonów, cash back, płatności rachunków czy bezpieczne płatności w internecie, podano.

"Dzięki konsekwentnemu rozwojowi PayUp w ostatnich latach, klienci małoformatowych sklepów współpracujących z Grupą Eurocash zyskali dostęp do nowoczesnych usług finansowych realizowanych za pośrednictwem terminali płatniczych. Nastąpiło to znacznie wcześniej, niż tego typu usługi zostały wprowadzone w dużych sieciach dyskontowych. Teraz PayUp pozyska silnego strategicznego partnera dysponującego know-how i środkami niezbędnymi do dalszego rozwoju. Grupa Eurocash natomiast skoncentruje się na podstawowej działalności i rozwoju nowych projektów wspierających konkurencyjność niezależnego handlu w Polsce" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"Naszą aspiracją jest zbudowanie pozycji wicelidera na rynku płatności elektronicznych w Polsce. Przejęcie PayUp umacnia naszą pozycję na podium oraz daje silne podstawy do wzrostu. Jesteśmy w biznesie, w którym skala działalności ma kluczowe znaczenie - zarówno dla efektywności działania, jak również dla inwestycji w produkt i jego innowacje. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że przejęcie PayUp pozwoliło nam pozyskać Eurocash jako silnego, wiarygodnego partnera biznesowego, z którym w najbliższych latach będziemy mogli wspierać niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w Polsce" - dodał prezes Polskich ePłatności Jarosław Mikos.

Finalizacja umowy uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podano również.

"Strony transakcji zawarły ponadto umowę o współpracy i wyłączności na okres 5 lat. W ten sposób zapewniona zostanie ciągłość świadczenia usług finansowych realizowanych za pośrednictwem terminali POS dla klientów Grupy Eurocash" - czytamy dalej.

25 czerwca 2018 r. Grupa Eurocash zawarła z Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności list intencyjny dotyczący rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia przez nabywcę od Grupy Eurocash 100% akcji spółki PayUp Polska.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali POS. Polskie ePłatności zostały powołane styczniu 2010 r.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)