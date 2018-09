JSW podejmie decyzję dot. aktywów Prairie do końca października



Katowice, 28.09.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna podjąć decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.

"Kończymy audyt, kończymy wyceny. Kopalnia Dębieńsko jest wpisana do "Programu dla Śląska". Pozytywnym aspektem jest, że pierwsze pół mln ton rocznie moglibyśmy wydobywać, korzystając z infrastruktury kopalni Szczygłowice" - powiedział Ozon podczas panelu na Konferencji Górnictwo 2018 w Katowicach.

Wskazał, że możliwe wydobycie to 2,5-3 mln ton rocznie.

"Te procesy wkrótce się zakończą. Myślę, że potrwają do końca października" - dodał.

W rozmowie z dziennikarzami wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że resort jako jeden z akcjonariuszy czeka na wyniki prac JSW w tej sprawie.

"Wygląda na to, że powinno być dobrze, ale diabeł tkwi w szczegółach." - powiedział Tobiszowski.

Dodał, że jego zdaniem do decyzji o zakupie nie będzie konieczna decyzja walnego zgromadzenia.

Pod koniec marca br. JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)