"Przetargowe oferty będą otwarte 18 października" - poinformował PAP dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski.

Wykonanie tego studium to pierwszy etap przygotowań do budowy tej drogi, która ma być jednym z elementów międzynarodowej trasy Via Carpatia z północy na południe Europy - tłumaczą drogowcy.

"Studium to podstawowy dokument, który wyznaczy korytarz planowanej trasy przynajmniej w pięciu wariantach wraz z ich oceną. Będzie przeprowadzona również inwentaryzacja przyrodnicza. Dokument ma być podstawą do ubiegania się przez inwestora - GDDKiA - o decyzję środowiskową" - wyjaśnił PAP rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski. Planowana S16 to ok. 60 km drogi z Knyszyna w Podlaskiem do Ełku w Warmińsko-Mazurskiem.

Drogowcy oceniają, że prace nad tym studium potrwają do dwóch lat, czasu wymaga chociażby inwentaryzacja przyrodnicza.

Dyrektor Wojciech Borzuchowski powiedział, że S16, nad przygotowaniem której prace się zaczynają, może powstać do końca 2027 r.

Via Carpatia w Podlaskiem jest - jak zaznaczył Borzuchowski - "na różnym etapie przygotowania w zależności od poszczególnych odcinków". Wyjaśniał, że w regionie, na południu, ma się zaczynać na granicy województw podlaskiego i mazowieckiego i biec planowaną trasą S 19 do Białegostoku.

Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie przebieg Via Carpatia na północ od Białegostoku. Fragmentem tego szlaku ma być odcinek S19 od Choroszczy k. Białegostoku do Dobrzyniewa. Nie wybrano jeszcze, w jakim wariancie S19 będzie biegła z Kuźnicy do Białegostoku. Borzuchowski tłumaczył PAP, że w zależności od tego, jaki wariant będzie wybrany do realizacji na tym odcinku, będzie wybrane także rozwiązanie w Dobrzyniewie.

Połączenie z planowaną S16 na odcinku Knyszyn-Ełk, wskaże też, jak trasa będzie wyglądała w samym Knyszynie. Via Carpatia ma w rejonie Ełku lub Gut łączyć się z S61. "I tym ciągiem Via Carpatia pobiegnie już do Budziska" - wyjaśniał Borzuchowski.

W jego ocenie, w Podlaskiem Via Carpatia ma "zacząć w pełni funkcjonować do końca 2027 r., najpóźniej właśnie na odcinku S16, pozostałe odcinki mają być gotowe do 2025 r. Takie są plany i myślę, że są realne" - powiedział Borzuchowski.(PAP)

