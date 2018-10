Dekpol miał 15,08 mln zł zysku netto, 22,81 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Dekpol odnotował 15,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,81 mln zł wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,73 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 158,91 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol za I półrocze 2018 roku osiągnęły wartość 354,7 mln zł, co stanowi 44,3% realizacji prognozy przychodów w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo osiągnęły wartość 227,2 mln zł (42% realizacji prognozy), przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 71,5 mln zł (38% realizacji prognozy), a przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 34,7 mln zł (50% realizacji prognozy). Mając na uwadze wyniki osiągnięte po I półroczu 2018 roku, zarząd spółki nie widzi zagrożenia w realizacji opublikowanej prognozy" - czytamy w raporcie.

25 września 2018 r. spółka zdecydowała o aktualizacji prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej na 2018 r. - zgodnie z obecną prognozą przychody ze sprzedaży grupy za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 540 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,97 mln zł wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)