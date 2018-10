Herkules zakończył negocjacje dotyczące nabycia 100% udziałów Trinac Polska



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Herkules, mając na uwadze fakt, iż 20 września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka.

"Proces negocjacyjny trwał od dnia złożenia niewiążącej wyceny wartości udziałów, czyli od 23 marca 2018 r. do dnia obowiązywania ostatecznej i wiążącej oferty, czyli do 20 września 2018 r. W tym okresie emitent przeprowadził badanie due diligence Trinac Polska Sp. z o.o. oraz negocjował treść umowy nabycia 100% udziałów tej spółki" - czytamy w komunikacie.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

