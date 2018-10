PGNiG i ERU dostarczą 200 mln m3 gazu ziemnego dla Ukrtransgazu



Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wraz z ukraińskim partnerem - Energy Resources of Ukraine (ERU) dostarczą gaz ziemny dla operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz, podało PGNiG.

Zakontraktowane przez firmy dostawy na ponad 200 mln m3 błękitnego paliwa realizowane będą od października 2018 do 1 maja 2019 roku. Surowiec zostanie przeznaczony na potrzeby własne Ukrtransgazu. O wyborze kontrahenta zadecydowała najkorzystniejsza oferta cenowa, podano.

"ERU nieustannie umacnia i rozwija swoją czołową pozycję na ukraińskim rynku gazu. Spośród prywatnych firm ERU utrzymywała w 2017 roku największe ilości gazu w ukraińskich magazynach. Powtórzenie tego wyniku w 2018 roku pozwala naszej firmie odnosić sukcesy na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym. Strategiczna współpraca z PGNiG, którego portfel obejmuje gaz LNG, w połączeniu z ubezpieczeniem ryzyka politycznego zapewnionym nam przez OPIC, tworzy stabilną podstawę dla rozwoju i wdrażania nowych ambitnych projektów w ukraińskim sektorze energetycznym" - powiedział prezes ERU Trading Yaroslav Mudriy, cytowany w komunikacie.

"Kolejny kontrakt to wynik bardzo dobrej współpracy PGNiG i ERU oraz tego, że zaoferowane przez PGNiG ukraińskiemu partnerowi warunki są rynkowe i bardzo konkurencyjne. Od 2016 roku konsekwentnie budujemy naszą markę na ukraińskim rynku energetycznym. PGNiG jako lider rynku gazu w Polsce posiada zasoby i doświadczenie, dzięki którym jest stabilnym i wiarygodnym dostawcą gazu. Już dziś oferujemy naszym klientom gaz z różnych źródeł i kierunków, w tym LNG pochodzący z Kataru, USA czy Norwegii, gaz z rynków europejskich i gaz wydobywany przez PGNiG w Polsce. Jestem przekonany, że nasza rola bezpiecznego i konkurencyjnego dostawcy w regionie istotnie wzrośnie po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski" - stwierdził wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

Od sierpnia 2016 do końca czerwca 2018 roku PGNiG wyeksportowała na Ukrainę ponad 1,3 mld m3 gazu ziemnego. Dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ERU jest strategicznym partnerem na tym rynku. Obie spółki rozpoczęły współpracę w zakresie dostaw do Ukrtransgaz w kwietniu 2017 roku, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

ERU jest wiodącym prywatnym dostawcą gazu ziemnego na Ukrainie. Oferuje usługi związane z zarządzaniem portfelem, z uwzględnieniem realizacji eksportu oraz dostaw na rynku krajowym energii elektrycznej, produktów ropopochodnych, węgla oraz produktów rolnych i innych surowców.

Ukrtransgaz to państwowy operator sieci przesyłowych i magazynów gazu na Ukrainie. Firma jest w trakcie procesu unbundlingu wymaganego przez przepisy Unii Europejskiej, czyli wydzielenia własnościowego ze struktur NAK Naftogaz Ukrainy.

(ISBnews)