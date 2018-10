Neuca otworzyła centrum dystrybucyjne w Toruniu



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Grupa Neuca oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą, podała Neuca.

"Nowy magazyn w Toruniu, którego powierzchnia wynosi 14 150 m2 jest drugim co do wielkości tego typu obiektem i 5 zautomatyzowanym centrum logistycznym w Grupie Neuca. W sumie w strukturze magazynowej spółki funkcjonuje 15 obiektów. Dzięki wyposażeniu magazynu w najnowsze technologie, jego maksymalna przepustowość może wynieść do 675 tys. opakowań dziennie. Oznacza to, że z każdego metra kwadratowego dziennie może być wydanych 1 800 opakowań. Magazyn wyposażony jest w automaty do wydawania produktów szybkorotujących, odpowiadających za obsługę ok. 70% linii produktów" - czytamy w komunikacie.

Centrum dysponuje również najszybszym przenośnikami w branży transportującymi z prędkością do 2 800 pojemników na godzinę. Dzięki zastosowanym technologiom zamówienia do aptek mogą być zrealizowane z tego magazynu w mniej niż 24 h, a najkrótsze do ok. 1,5 godziny, podano także.

Nowe centrum przejmie zadania dotychczasowego toruńskiego tradycyjnego magazynu oraz część wolumenu z innych magazynów. Będzie odpowiedzialne głównie za obsługę aptek w północnej i północno-wschodniej Polsce.

"Jednym z naszych kluczowych obszarów aktywności jest konsekwentna praca nad poprawą satysfakcji klientów i coraz lepszy serwis. Bardzo istotne znaczenie w tych działaniach ma sprawny i nowoczesny system logistyczny. Dlatego nowy magazyn w Toruniu, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zwiększa nasz potencjał na jeszcze lepszą obsługę klientów, poprawi efektywność procesów logistycznych i rozwój naszych pracowników" - powiedział wiceprezes Grzegorz Dzik, cytowany w komunikacie.

Spółka w sąsiedztwie magazynu prowadzi prace związane z budową swojej nowej centrali. Budynek biurowy o powierzchni użytkowej blisko 19 tys. m2 pozwoli przenieść do jednej lokalizacji wszystkich pracowników biurowych Neuca w Toruniu (obecnie pracujących w 4 lokalizacjach), co wpłynie na usprawnienie przepływu informacji i poprawę efektywności. Prace budowlane związane z nową siedzibą mają zakończyć się w IV kw. 2019 r., a sam biurowiec zostanie otwarty w I połowie 2020 r., podsumowano.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

(ISBnews)