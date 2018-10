Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł, podała spółka.

"Najważniejsze elementy złożonej oferty obejmują:

1. cenę za nabycie 100% akcji Simple, która wynosi 12 000 000 zł (cena może podlegać korektom, zgodnie z mechanizmem określonym w umowie SPA);

2. oczekiwanie ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Monnari wobec sprzedającego wynikających z potencjalnej materializacji najistotniejszych, zidentyfikowanych ryzyk zgodnie z postanowieniami umowy SPA;

3. stwierdzenie, że finansowanie transakcji nastąpi ze środków własnych;

4. warunek uzyskania przez sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz Monnari;

5. warunek zwolnienia akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń - jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży;

6. warunek osiągnięcia ostatecznego porozumienie z bankiem PKO BP S.A. odnośnie zasad dalszego finansowania Simple.

7. rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z Grupą Kapitałową Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży.

W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.

20 września Gino Rossi podało, że podpisało list intencyjny ze spółką OTCF - właścicielem marki 4F - dotyczący sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)