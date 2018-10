4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - 4fun Media przystąpił do skupu akcji własnych i nabył już 573 walorów, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, podała firma.

"W związku z powyższym, zarząd spółki informuje o nabyciu łącznie 573 sztuk akcji spółki po cenie 14,5 zł oznaczonych kodem PL4FNMD00013 stanowiących 0,01% kapitału zakładowego spółki i dających 0,01% głosów na WZA co nastąpiło na sesjach giełdowych w dniu 4 października (odpowiednio 287 sztuk) oraz w dniu 5 października (odpowiednio 286 sztuk)" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca br. akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln, a nabyte akcje własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje spółki, wykonania zobowiązań wynikających z prowadzonych w spółce programów motywacyjnych lub wydania akcji własnych za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez spółkę, przypomniano w materiale.

Spółka posiada 49 423 akcji własnych nabytych w programie skupu akcji własnych prowadzonym na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 29 września 2011 roku, podano także.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

(ISBnews)