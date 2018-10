Grupa Polnord sprzedała 256 lokali w III kw. 2018 r., mniej o 33% r: r



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Polnord zakontraktował 256 mieszkań w III kw. 2018 r. (spadek o 33% r/r), z czego 133 lokali w samym wrześniu, wynika z danych ważonych udziałami spółki. W trakcie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. sprzedaż ważona udziałami Polnord wyniosła 753 lokale wobec 1 034 lokali w rekordowym dla spółki 2017 r. (spadek o 27% r/r).

W przychodach ze sprzedaży tego okresu ujętych zostanie 140 lokali wobec 128 lokali w III kw. 2017 r., a w wyniku netto 141 lokali wobec 201 lokali w tym samym okresie rok wcześniej. Najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce w Trójmieście (91 lokali) i w Warszawie (41 mieszkań), podano również.

"Po blisko 3 latach nieprzerwanych wzrostów na polskim rynku mieszkaniowym widoczne jest wyraźne osłabienie koniunktury. Deweloperzy notują spadki sprzedaży. W trend ten wpisują się wyniki sprzedaży lokali zaraportowane przez Polnord, które w III kwartale 2018 r., w ujęciu r/r, spadły o 33%. Podobna tendencja widoczna jest w wynikach w ujęciu narastającym. W trakcie 9 pierwszych miesięcy 2018 r. sprzedaż ważona udziałami Polnord wyniosła 753 lokale wobec 1 034 lokali w rekordowym dla spółki 2017 r. (spadek o 27% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Ryzyko spadku marż na planowanych projektach spowodowało przesunięcia w ich harmonogramach i przełożyło się na korektę w liczbie kontraktowanych lokali.

"Wzrastające koszty realizacji, a także przedłużający się czas związany z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych doprowadziły do przesunięć w harmonogramach projektów planowanych przez Grupę Polnord. W lipcu spółka wprowadziła do sprzedaży pierwsze dwie inwestycje w tym roku - łącznie 239 lokali. Obecnie analizowane i weryfikowane są ponownie parametry finansowe wszystkich projektów. O ich uruchomieniu będzie głównie decydował odpowiedni zwrot z inwestycji" - powiedział p.o. prezesa Polnordu Marcin Mosz, cytowany w materiale.

W przychodach ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r. rozpoznanych zostanie 629 mieszkań (Polnord SA 100%), a w wyniku finansowym - 659 mieszkań (dane ważone udziałami Polnord SA w spółkach JV) 1). Stanowi to odpowiednio wzrost o 60% i 18% w ujęciu r/r, wskazano także.

Grupa Polnord jest najbardziej aktywna na rynkach warszawskich i trójmiejskim, gdzie w II i III kwartale br. zanotowano najwyższy wzrost cen mieszkań w Polsce. Według danych ważonych udziałami Polnord, w ofercie Grupy na koniec III kwartału br. znajdowało się 890 mieszkań.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)