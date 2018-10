PGE ma umowę sprzedaży 2,4 TWh energii do CMC Poland od 2021 r.



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - PGE Obrót - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę sprzedaży 2,4 TWh energii do CMC Poland, podała spółka. Kontrakt został zawarty na 3 lata i zacznie obowiązywać od początku 2021 r. z możliwością przedłużenia go o kolejny rok.

Formuła cenowa kontraktu oparta jest na indeksach TGE, podano w komunikacie.

"Podpisana umowa jest wynikiem rozbudowanych konsultacji merytorycznych, podczas których menadżerowie PGE przeanalizowali potrzeby klienta, a następnie zaproponowali najlepsze rozwiązania. To także efekt budowanych od kilku lat relacji biznesowych, w których naszym atutem, oprócz oferty handlowej dobrze dopasowanej do potrzeb klienta, jest najwyższa jakość obsługi posprzedażowej" - powiedział prezes PGE Obrót Dariusz Czuk, cytowany w komunikacie.

"W trakcie wspólnych negocjacji udało nam się stworzyć unikalny produkt, umożliwiający reagowanie na rozwój rynku, dostosowany do potrzeb tak dużego odbiorcy przemysłowego, jakim jest CMC Poland" - dodał prezes CMC Poland Jerzy Kozicz.

CMC Poland prowadzi działalność od 1897 r. Wyroby firmy, sprzedawane na rynku krajowym i zagranicznym, wykorzystywane są w przemyśle budowlanym, rolniczym, energetycznym, maszynowym oraz do produkcji wyrobów konsumpcyjnych.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)