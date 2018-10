ML System ma patent na moduły fotowoltaiczne z wykorzystaniem technologii kropek



Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - ML System otrzymał patent na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych, podała spółka.

"Konsekwentnie realizujemy założone cele emisyjne. Przyznanie patentu jest kolejnym krokiem do wdrożenia do masowej produkcji szyb z powłoką z kropek kwantowych, które zrewolucjonizują przemysł budowlany i transportowy. Nasz produkt to przezroczysta szyba, zamieniająca szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone na energię elektryczną, która może służyć np. do zasilania klimatyzacji lub akumulatorów samochodowych" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Spółka liczy, że szyby z powłoką z kropek kwantowych znajdą szerokie zastosowanie w realizacjach zagranicznych i prowadzi zaawansowane rozmowy z partnerem spoza Polski, który rozważa wdrożenie tego rozwiązania, podano również.

"Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania ofertą ML System ze strony podmiotów zagranicznych. Do grona potencjalnych odbiorców naszego szerokiego portfolio produktowego dołączyła właśnie Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Liczymy, że wartość eksportu będzie systematycznie rosnąć" - powiedział Cycoń.

Spółka ma już pięć przyznanych patentów, a 12 wniosków czeka na rozpatrzenie.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)