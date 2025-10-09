Odszkodowania z budżetu państwa

Ponadto - powiedział Żurek - budżet państwa wypłaca duże odszkodowania z powodu „chaosu, który mamy w wymiarze sprawiedliwości z tytułu wadliwie powołanych sędziów, wyroków, które zapadły, ale przede wszystkim z tytułu tego pierwotnego naruszenia naszej konstytucji oraz konwencji, które Polskę wiążą”.

Tytuł i cel projektu ustawy

Projekt nosi tytuł: „Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025”. Szef MS powiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu projekt „trafi do wykazu Rady Ministrów”.

Zgodność z prawem

Żurek zapewnił, że projekt jest zgodny z Konstytucją RP i prawem UE oraz uwzględnia stanowisko Komisji Weneckiej. - Chcemy jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział minister sprawiedliwości.