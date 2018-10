Miejska komisja wyborcza w Warszawie otrzymała i zatwierdziła 858 protokołów z komisji obwodowych, stanowi to 36,57 proc. wszystkich protokołów, które muszą zostać sprawdzone. Komisje obwodowe wprowadziły do systemu informatycznego prawie 80 proc. protokołów.

Miejska komisja musi zweryfikować łącznie 2346 protokołów z komisji obwodowych.

Jarosław Jóźwiak z komisji miejskiej poinformował w poniedziałek PAP, że na godzinę 13 do systemu informatycznego komisje obwodowe wprowadziły 1857 protokołów (tj. 79,16 proc.), a miejska komisja wyborcza otrzymała i zatwierdziła 858 protokołów (36,57 proc.).

Miejska komisja wyborcza liczy głosy oddane na kandydatów na prezydenta stolicy, w wyborach do rady miasta oraz w części w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego.

Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, opublikowanego w niedzielę wieczorem wynika, że w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy, z wynikiem 54,1 proc. wygrał Rafał Trzaskowski. Patryk Jaki uzyskał drugi wynik - 30,9 proc.

Według sondażu pozostali kandydaci uzyskali: Jan Śpiewak (KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) - 3,0 proc., Justyna Glusman (Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie) - 2,6 proc., Marek Jakubiak (Kukiz’15) - 2,6 proc., Andrzej Rozenek (SLD Lewica Razem) - 1,5 proc., Janusz Korwin-Mikke (KWW Wolność w Samorządzie) - 1,0 proc., Jacek Wojciechowicz (KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa)- 1,0 proc., Piotr Ikonowicz (KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza) - 0,8 proc., Jakub Stefaniak (PSL) - 0,8 proc. Paweł Tanajno (KWW Odkorkujemy Warszawę, RIGCz, Tanajno, Hawajska+) - 0,6 proc., Sławomir Antonik (Bezpartyjni Samorządowcy) - 0,4 proc., Jan Potocki (II Rzeczpospolita Polska) - 0,4 proc., Krystyna Krzekotowska (KW Światowego Kongresu Polaków) - 0,3 proc.

Wybory na urząd prezydenta Warszawy 2018 r.

"Chciałem podziękować serdecznie wszystkim warszawiankom i warszawiakom, bo to dzięki nim dzisiaj mogę świętować ten sukces" - mówił Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażowych. "Mamy nadzieję, że te wyniki się potwierdzą. To dzięki tym setkom rozmów udało się zarobić na ten wielki kredyt zaufania, co przede wszystkim bardzo zobowiązuje do bardzo ciężkiej pracy" - dodał.

"Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik naszej formacji od wielu lat tutaj. Czasem szklanego sufitu nie da się przebić, ale dopóki walczysz jesteś zwycięzcą" - powiedział Patryk Jaki. Podziękował członkom swoje sztabu za "walkę i ciężką pracę". "Na pewno naszą ciężką pracą dołożyliśmy, taką powiedziałbym nie cegiełkę, ale nawet cegłę do tego, że Zjednoczona Prawica znów wygrała w Polsce.(...) Mimo to jest to naprawdę dobry wieczór" - podkreślił Jaki